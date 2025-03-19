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13:46, 19 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли условие восстановления отношений с США

Песков: Воля президентов России и США является залогом восстановления отношений
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Твердая воля президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является залогом восстановления двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентом двух стран для реставрации этих отношений. Пока эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал, что для России остается приоритетом выстраивание отношений, основанное на взаимном уважении и выгоде. По его словам, сейчас такой курс наглядно реализуется.

28 февраля в беседе с «Лентой.ру» заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей отметил, что между Путиным и Трампом достигнута принципиальная договоренность восстановить отношения. По его словам, политическая воля глав государств способна решить многие проблемы, включая конфликт на Украине.

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