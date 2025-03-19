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08:26, 19 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о размещении солдат ВСУ в школах и жилых домах

Марочко: ВСУ размещают войска в школах и местах скопления граждан в Золочеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают войска в школах и местах скопления граждан в населенном пункте Золочев Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Telegram-канале.

«Пункты дислокации выбираются с учетом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о размещении солдат ВСУ малыми группами в жилых домах, а также об их перемещениях на гражданских автомобилях. По данным отставного подполковника НМ ЛНР, украинское командование также размещает технику на территории частных предприятий.

Ранее Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.

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