В ЛНР рассказали о размещении солдат ВСУ в школах и жилых домах

Марочко: ВСУ размещают войска в школах и местах скопления граждан в Золочеве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают войска в школах и местах скопления граждан в населенном пункте Золочев Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Telegram-канале.

«Пункты дислокации выбираются с учетом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о размещении солдат ВСУ малыми группами в жилых домах, а также об их перемещениях на гражданских автомобилях. По данным отставного подполковника НМ ЛНР, украинское командование также размещает технику на территории частных предприятий.

Ранее Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.