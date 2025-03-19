Марочко: ВС России отразили контратаки ВСУ на сватовско-кременском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко Telegram-канале.

«За истекшие сутки украинские боевики неоднократно пытались вести наступательные действия с направления населенного пункта Новосергеевка», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о контрнаступательных действиях ВСУ в районе населенных пунктов Надия, Новоегоровка и Кармазиновка. По данным подполковника НМ ЛНР в отставке, ВС России успешно отбили все контратаки украинских военных. Эксперт допустил вероятность крупных наступательных действий ВСУ на данном участке фронта.

Ранее Марочко заявил о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. По его словам, российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись на ряде участков.