В Москве двух детей без признаков жизни нашли в пруду

В Новой Москве в пруду Щербинки нашли двух детей без признаков жизни

В Новой Москве в пруду без признаков жизни нашли двух детей. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку нашли в пруду в Щербинке. Предварительно, они вышли на тонкий лед водоема и провалились в воду. Самостоятельно они выбраться не смогли. Признаков насилия на телах детей не обнаружили.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье школьница провалилась под лед в Химках и не выжила. 12-летняя девочка вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого, после чего они обе оказались в воде — одну из школьниц удалось спасти.