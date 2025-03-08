Провалившаяся под лед в Подмосковье школьница не выжила

Shot: Провалившаяся под лед в Химках школьница погибла

Школьница погибла после того, как провалилась под лед в подмосковных Химках. Подробности трагедии приводит Telegram-канал Shot.

По данным канала, 12-летняя девочка вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого днем в субботу, 8 марта. После того, как школьницы провалились в воду, их бросились спасать двое мужчин. Одну из них они смогли спасти, после им самим потребовалась помощь прохожих. Тело второй школьницы нашли прибывшие на место спасатели. В воде она провела около часа.

Температура воздуха днем в Химках составляла около пяти градусов тепла.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Байкала провалившийся под лед автомобиль с собакой. Ее хозяевам удалось выбраться из машины самостоятельно.

