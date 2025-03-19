Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 19 марта 2025Экономика

В ослаблении турецкой лиры увидели пользу для России

Аналитик Фрумина: Ослабление лиры приведет к снижению стоимости экспорта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Резкое снижение курса турецкой лиры к американскому доллару может привести к сокращению стоимости экспорта из средиземноморской республики, что будет выгодно в том числе России. Об этом заявила исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнила, что после введения масштабных западных санкций Турция стала для России важным торгово-экономическим партнером. Ослабление лиры поспособствует снижению стоимости различных товаров и услуг из этой республики — от продуктов питания до туризма. Следствием этого, считает Фрумина, станет повышение конкурентоспособности турецкой продукции.

Материалы по теме:
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
1 марта 2023
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022

В то же время для турецких покупателей ослабление лиры с большой долей вероятности приведет к обратным последствиям. Стоимость импорта для них при таком раскладе, скорее всего, вырастет. Это может негативным образом отразиться на инфляции, которая и без того продолжает находиться на очень высоком уровне. По итогам февраля годовые темпы роста потребительских цен в стране составили 39,05 процента. «Девальвация лиры усилит инфляцию в Турции», — резюмировала эксперт.

Заметное ослабление лиры произошло на фоне ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году. В ходе торгов в среду, 19 марта, нацвалюта республики в моменте теряла в стоимости более 10 процентов. Курс доллара утром укреплялся до 41,1 лиры. В дальнейшем лире удалось незначительно укрепить позиции. Ближе к 14:00 по московскому времени котировки американской валюты снизились примерно до 38,3 лиры. Несмотря на это, рост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил порядка 4,5 процента.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Суд арестовал пошутившего про подорвавшего на мине инвалида комика

    Названы три страны Евросоюза с самой высокой инфляцией

    Стало известно о попытках мафии присоединить Сицилию к США

    Зеленский рассказал о делегации Украины на следующих переговорах с США

    Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

    Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

    Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

    Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше