В ослаблении турецкой лиры увидели пользу для России

Аналитик Фрумина: Ослабление лиры приведет к снижению стоимости экспорта

Резкое снижение курса турецкой лиры к американскому доллару может привести к сокращению стоимости экспорта из средиземноморской республики, что будет выгодно в том числе России. Об этом заявила исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнила, что после введения масштабных западных санкций Турция стала для России важным торгово-экономическим партнером. Ослабление лиры поспособствует снижению стоимости различных товаров и услуг из этой республики — от продуктов питания до туризма. Следствием этого, считает Фрумина, станет повышение конкурентоспособности турецкой продукции.

В то же время для турецких покупателей ослабление лиры с большой долей вероятности приведет к обратным последствиям. Стоимость импорта для них при таком раскладе, скорее всего, вырастет. Это может негативным образом отразиться на инфляции, которая и без того продолжает находиться на очень высоком уровне. По итогам февраля годовые темпы роста потребительских цен в стране составили 39,05 процента. «Девальвация лиры усилит инфляцию в Турции», — резюмировала эксперт.

Заметное ослабление лиры произошло на фоне ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году. В ходе торгов в среду, 19 марта, нацвалюта республики в моменте теряла в стоимости более 10 процентов. Курс доллара утром укреплялся до 41,1 лиры. В дальнейшем лире удалось незначительно укрепить позиции. Ближе к 14:00 по московскому времени котировки американской валюты снизились примерно до 38,3 лиры. Несмотря на это, рост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил порядка 4,5 процента.