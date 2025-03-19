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11:07, 19 марта 2025Силовые структуры

В отношении главного бухгалтера школы возбудили дело за заказное убийство

В Петербурге возбудили дело против главбуха школы за попытку заказного убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге возбудили дело в отношении главбуха школы за попытку заказного убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 59-летняя Галина Ивановна долгое время конфликтовала с 67-летней соседкой. Они постоянно ссорились и дрались. Галина два раза жаловалась в полицию, однако там ей не помогли.

Тогда она нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему заработать. Мужчина получил заказ на устранение соседки обвиняемой за 70 тысяч рублей и ее адрес. Однако он рассказал о заказе полицейским, и те задержали Галину. Против нее возбуждено уголовное дело за неудавшееся покушение. Подозреваемая вину не признает.

Ранее сообщалось, что бывшая проститутка Галя решила избавиться от соседки.

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