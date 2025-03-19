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12:19, 19 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Нардеп Гончаренко: ВСУ почти выкинули из Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Положение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области тяжелое: российские силы «почти полностью выкинули» украинские войска из региона. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью CNN.

«Определенно, у нас сложная ситуация на поле боя», — сказал политик.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ пытаются бежать от ожесточенных боев в Гуево под Суджей Курской области. Сообщается, что российские артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожают пытающихся бежать на территорию Украины бойцов.

При этом, по данным ТАСС, бои продолжаются в районе Гоголевки и лесных массивах в окрестностях Гуево Суджанского района.

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