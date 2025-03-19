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08:44, 19 марта 2025Россия

Стало известно о попытке солдат ВСУ бежать от ожесточенных боев под Суджей

ТАСС: Солдаты ВСУ пытаются бежать из Гуево Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать от ожесточенных боев в Гуево под Суджей Курской области. О попытке отступления противника стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

«Из Гуево деморализованные солдаты ВСУ, в том числе неонацисты "Айдара" (признан в России террористической организацией и запрещен), пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что российские артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожают пытающихся бежать на территорию Украины бойцов ВСУ.

При этом, по данным агентства, бои продолжаются в районе Гоголевки и в лесных массивах в окрестностях Гуево Суджанского района.

Ранее во вторник, 18 марта, сообщалось об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах под Гуево Курской области «Бесстрашные перемалывают оставшихся на позициях ВСУшников, а также переброшенные украинским командованием резервы», — сообщал связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный ветер».

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