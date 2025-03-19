В России оценили перспективу возвращения в G8

Посол в Великобритании Келин: Россия не стремится вернуться в G8

Россия не собирается возвращаться в состав «Большой восьмерки» (G8), которая после исключения оттуда Москвы сократилась до G7. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4.

По его словам, Россия, несмотря на множество наложенных на нее санкций, не изолирована от мира и все еще остается во многих крупных международных организациях.

«Нет стремления быть в составе "Большой восьмерки". Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других. Здесь в Лондоне есть четыре международные организации», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поинтересовался, почему G7 называют «Большой семеркой». «Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — задался он вопросом.

