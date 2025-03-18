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16:39, 18 марта 2025Мир

Путин высказался о странах «Большой семерки» фразой «что там большого?»

Президент РФ Путин: Стран G7 не видно на карте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Президент России Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте». Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — усомнился российский лидер.

14 марта Reuters сообщил, что страны G7 могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней.

13 февраля президент США Дональд Трамп выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России и заявил, что исключение РФ из объединения было ошибкой.

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