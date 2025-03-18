Путин высказался о странах «Большой семерки» фразой «что там большого?»

Президент РФ Путин: Стран G7 не видно на карте

Президент России Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте». Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — усомнился российский лидер.

14 марта Reuters сообщил, что страны G7 могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней.

13 февраля президент США Дональд Трамп выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России и заявил, что исключение РФ из объединения было ошибкой.