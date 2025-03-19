В России задержали сбежавшего от конвоя в стоматологической клинике рецидивиста

На Камчатке задержан рецидивист, совравший про зубную боль и сбежавший от конвоя

В Петропавловске-Камчатском сотрудники силовых структур задержали рецидивиста, который соврал про зубную боль и сбежал от конвоиров при посадке в специальный транспорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, мужчина сымитировал зубную боль и смог сбежать из стоматологической клиники в понедельник, 17 марта. Он был обнаружен в одной из квартир, где находился вместе с женщиной, объявленной в федеральный розыск. Сейчас они оба задержаны, а из жилища изъяты наркотики.

В ходе допроса мужчина пояснил, что планировал покинуть территорию региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побеге из места лишения свободы.