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08:08, 19 марта 2025Силовые структуры

В России задержали сбежавшего от конвоя в стоматологической клинике рецидивиста

На Камчатке задержан рецидивист, совравший про зубную боль и сбежавший от конвоя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе начались поиски сбежавшего из-под конвоя рецидивиста

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

В Петропавловске-Камчатском сотрудники силовых структур задержали рецидивиста, который соврал про зубную боль и сбежал от конвоиров при посадке в специальный транспорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, мужчина сымитировал зубную боль и смог сбежать из стоматологической клиники в понедельник, 17 марта. Он был обнаружен в одной из квартир, где находился вместе с женщиной, объявленной в федеральный розыск. Сейчас они оба задержаны, а из жилища изъяты наркотики.

В ходе допроса мужчина пояснил, что планировал покинуть территорию региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побеге из места лишения свободы.

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