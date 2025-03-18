В российском регионе начались поиски сбежавшего из-под конвоя рецидивиста

На Камчатке рецидивист сбежал из-под конвоя во время посещения стоматолога

В Петропавловске-Камчатском 29-летний рецидивист сбежал из-под конвоя во время посещения стоматолога. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина содержался в СИЗО и обвиняется в кражах и мошенничестве.

В какой-то момент он пожаловался на зубную боль, поэтому трое конвоиров доставили его в стоматологическую поликлинику. Оттуда он и сбежал. Ранее мужчина уже был судим. Он склонен к воровству алкоголя, который употребляет и перепродает.

Ранее из психиатрической больницы на Сахалине сбежал 37-летний рецидивист-педофил с ножницами.