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08:59, 18 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе начались поиски сбежавшего из-под конвоя рецидивиста

На Камчатке рецидивист сбежал из-под конвоя во время посещения стоматолога
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Петропавловске-Камчатском 29-летний рецидивист сбежал из-под конвоя во время посещения стоматолога. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина содержался в СИЗО и обвиняется в кражах и мошенничестве.

В какой-то момент он пожаловался на зубную боль, поэтому трое конвоиров доставили его в стоматологическую поликлинику. Оттуда он и сбежал. Ранее мужчина уже был судим. Он склонен к воровству алкоголя, который употребляет и перепродает.

Ранее из психиатрической больницы на Сахалине сбежал 37-летний рецидивист-педофил с ножницами.

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