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15:54, 19 марта 2025Путешествия

Продажу авиабилетов в России потребовали сделать прозрачной

Генпрокурор России потребовал пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал сделать продажу авиабилетов прозрачной и пресекать действия спекулянтов. Об этом он заявил на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры, сообщает РИА Новости.

По словам Краснова, следует внимательнее следить за спекулянтами, пока с некоторыми южными регионами страны нет авиасообщения.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко опроверг слухи об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают со времен начала спецоперации на Украине. Кореняко заявил, что распространяемая в СМИ информация об этом — абсолютный фейк.

Вот это да!
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