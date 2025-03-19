Продажу авиабилетов в России потребовали сделать прозрачной

Генпрокурор России потребовал пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал сделать продажу авиабилетов прозрачной и пресекать действия спекулянтов. Об этом он заявил на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры, сообщает РИА Новости.

По словам Краснова, следует внимательнее следить за спекулянтами, пока с некоторыми южными регионами страны нет авиасообщения.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко опроверг слухи об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают со времен начала спецоперации на Украине. Кореняко заявил, что распространяемая в СМИ информация об этом — абсолютный фейк.