В России захотели увеличить нормы налета для пилотов и бортпроводников

Минтранс России захотел увеличить нормы налета для пилотов и бортпроводников

В Министерстве транспорта России захотели увеличить максимальные нормы налета для пилотов и бортпроводников. Об этом сообщила газета «Известия».

Ведомство подготовило приказ, по которому длительность полетного времени авиаэкипажей не может превышать 90 часов за 30 календарных дней, или 270 часов в квартал и 900 часов за год.

Ранее норма составляла 80 часов в месяц, или 800 часов за год. Распоряжение Минтранса должно вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Отмечается, что инициатива вызвала резкую критику Профсоюза летного состава России. «Увеличение нормы позволяет работодателям привлекать меньшее число экипажей при более интенсивном их использовании», — заявил вице-президент организации Олег Приходько.

Он добавил, что это создает очень большую нагрузку на членов экипажей, что приводит к накоплению усталости и росту рисков для безопасности полетов, особенно на коротких рейсах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Минтранс даст пассажирам поездов право на две ошибки в билетах. Это могут быть опечатки в ФИО и номере паспорта.