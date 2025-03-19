В России заявили о хорошем прогрессе на пути к урегулированию украинского конфликта

Дмитриев о согласии Зеленского прекратить удары: Хороший прогресс на пути к миру

На пути урегулирования украинского конфликта наблюдается хороший прогресс. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Так Дмитриев отреагировал на сообщение пользователя о согласии президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ.

«Хороший прогресс на пути к миру», — написал глава РФПИ.

19 марта Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары Украины по российским энергетическим объектам. По информации источника, знакомого с содержанием разговора политиков, обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.