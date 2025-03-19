В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Казани отменены ограничения на работу

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты с 06:30 по московскому времени. В период их действия один самолет, летевший в столицу Татарстана, был направлен на запасной аэродром.

Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на среду, 19 марта, ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.