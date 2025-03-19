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07:02, 19 марта 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Казани отменены ограничения на работу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Darron / Unsplash

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты с 06:30 по московскому времени. В период их действия один самолет, летевший в столицу Татарстана, был направлен на запасной аэродром.

Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на среду, 19 марта, ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.

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