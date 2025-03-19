Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом 19 марта в Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что ограничения ввели в 5:30 по московскому времени.

До этого ограничения вводились в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Кореняко указал, что в настоящее время экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом Москва — Новокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло.