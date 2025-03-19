Самолет из Москвы экстренно приземлился из-за треснувшего лобового стекла

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Baza.
Пилот самолета, следовавшего рейсом Москва - Новокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло.
Самолет приземлился без происшествий.
7 марта у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800. Сигнал бедствия пилоты не объявляли. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.