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02:53, 19 марта 2025Путешествия

Самолет из Москвы экстренно приземлился из-за треснувшего лобового стекла

Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

Пилот самолета, следовавшего рейсом Москва - Новокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло.

Самолет приземлился без происшествий.

7 марта у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Санкт-Петербург Boeing 737-800. Сигнал бедствия пилоты не объявляли. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

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