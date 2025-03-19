В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом 19 марта в Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что в настоящее время экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом Москва — Новокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло. Отмечается, что воздушное судно приземлилось без происшествий.

До этого россияне застряли во Владивостоке на 15 часов из-за задержки рейса. Вылет самолета в Екатеринбург должен был состояться 18 марта в 07:20 (00:20 по московскому времени), однако его отложили из-за поломки воздушного судна.