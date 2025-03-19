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05:38, 19 марта 2025Путешествия

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: William Hook / Reuters

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом 19 марта в Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что в настоящее время экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом МоскваНовокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло. Отмечается, что воздушное судно приземлилось без происшествий.

До этого россияне застряли во Владивостоке на 15 часов из-за задержки рейса. Вылет самолета в Екатеринбург должен был состояться 18 марта в 07:20 (00:20 по московскому времени), однако его отложили из-за поломки воздушного судна.

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