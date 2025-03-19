В российском городе отменили итоги выборов мэра

В Березовском Свердловской области отменили итоги выборов главы города

В Березовском Свердловской области отменили итоги выборов главы города, на которых победила жена водителя действующего мэра Юлия Маслакова. Об этом сообщает портал 66.ru.

Вопрос об избрании нового мэра решался 30 января на заседании в местной гордуме. Маслакова взяла самоотвод, однако ей заявили, что на этапе голосования этого делать нельзя.

Затем заседание продолжилось, на нем Маслакова получила 17 голосов, а действующий градоначальник Евгений Писцов — шесть. Женщина не явилась на собственную инаугурацию.

11 февраля в Березовский городской суд поступил иск о нарушении думой избирательного законодательства, который 19 марта был удовлетворен.

2 ноября в парламент Якутии внесли законопроект, допускающий отмену прямых выборов мэра. Из пояснительной записки следовало, что действующий порядок избрания глав «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования».