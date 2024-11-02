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07:58, 2 ноября 2024Россия

В парламент российского региона внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

Законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска внесли в парламент республики
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Vladislav Kadyshev / Russian Look / Global Look Press

В парламент Якутии внесли законопроект, который допускает отмену прямых выборов мэра города Якутска. Об этом сообщил депутат госсобрания Якутии Виктор Федоров, который внес проект закона, пишут «Ведомости».

Поправки предполагают, что руководитель любого муниципального образования республики, в том числе ее столицы, может быть избран любым законным путем. Согласно действующему законодательству, избрание руководителя столицы региона возможно только на прямых выборах.

Из пояснительной записки следует, что действующий порядок избрания глав «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования». Возможность же порядка избрания руководителей поможет повысить эффективность системы муниципального управления.

Федоров уверен, что принятие изменений в действующее законодательство «в дальнейшем благотворно повлияет на развитие как муниципальных образований, так и Республики Саха (Якутия) как региона в целом, благодаря эффективной и планомерной ротации кадрового руководящего состава на местах».

О том, что в Якутске захотели отменить прямые выборы мэра, стало известно 15 октября. К такой идее чиновники пришли в рамках круглого стола, посвященного федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Якутск остается одним из четырех административных центров России, где глава города выбирается напрямую местными жителями. В России, помимо этого, прямые выборы мэра сохраняются в Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка) и Хабаровске. В 2023 году отменили прямые выборы мэров Улан-Удэ и Новосибирска, в 2022 году — в Томске.

ЖЗЛ
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