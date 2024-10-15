Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 15 октября 2024Россия

Жителей столицы российского региона захотели лишить права выбирать мэра

Депутат Федоров: в мэрии Якутска обсудили отмену прямых выборов градоначальника

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В мэрии Якутска представители власти обсудили отмену прямых выборов градоначальника столицы российского региона. Об этом со ссылкой на депутата Ил Тумэна (Госсобрание республики Саха) Виктора Федорова сообщает портал «Якутск Вечерний» в Telegram.

Как сообщил Федоров, жителей Якутска захотели лишить права выбирать мэра в рамках круглого стола, посвященного федеральному законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Судя по опубликованным с круглого стола снимкам, в обсуждении передачи полномочий по выбору градоначальника от жителей к депутатам, принимают участие среди прочих глава Якутской городской Думы Альберт Семенов и зампред Ил Тумэна Афанасий Владимиров.

Возможность выбирать мэра осталась лишь у жителей четырех столиц российских регионов: в столице Хакасии Абакане, административном центре Чукотки Анадыре, а также в центрах Хабаровского края и республики Саха — Хабаровске и Якутске соответственно. В марте 2024 года закон об отмене прямых выборов главы Улан-Удэ приняли в Бурятии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании

      Из Курской области за сутки эвакуировали десятки жителей

      Раскрыта польза раннего отхода ко сну

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь снялись в нижнем белье для рекламы

      Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России

      Билан отказался от фита с Леди Гагой

      Подсчитано количество подрабатывающих россиян

      Футболист «Зенита» назвал комфортную для жизни сумму

      Российские ударные вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

      Покинувший Россию известный комик раскрыл доходы за всю карьеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше