В Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Народный хурал Бурятии принял проект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

Депутаты Народного хурала Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Уде. Об этом сообщил представитель думы, передает РИА Новости.

Документ об отмене прямых выборов внес в Народный Хурал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил назначать градоначальника горсоветом из кандидатов, которые согласованы конкурсной комиссией.

В России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане и Анадыре. В январе 2023 года прямые выборы мэра отменили в Новосибирске — этот город был последним городом миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась такая процедура избрания мэра. Впоследствии мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку.

До этого, в декабре 2022 года, дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Впоследствии в городе выборы мэра признали несостоявшимися из-за самоотвода обоих кандидатов в день голосования.