Мэр российского города ушел с поста

Мэр Новосибирска Локоть ушел с поста градоначальника

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста градоначальника. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, чьи слова приводит ТАСС.

«Скрывать нечего. Это так. (...) Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — сказал губернатор.

По его словам, Локоть получил предложение о другой работе. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен вице-мэр Олег Клемешов.

В 2014 году Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Вторую победу на выборах Локоть одержал в 2019-м.

В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты представили и утвердили новый порядок назначения главы города.