Глава подмосковного города подал в отставку и сорвал аплодисменты

Глава Волоколамска Сылка объявил об отставке и сорвал аплодисменты

Глава подмосковного Волоколамска Михаил Сылка сложил свои полномочия. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пост сопровождается кадрами, на которых Сылка, стоя на сцене перед полным залом, объявляет о своем решении и благодарит присутствующих. Сообщив об этом, мэр срывает аплодисменты, а люди, провожая его, встают.

Согласно информации на сайте администрации Волоколамского городского округа, с 1989 по 1993 год Сылка работал в Павлодарском таксомоторном парке, а затем в течение десяти лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях и параллельно обучался в Уральской академии государственной службы при президенте России. С 2014 года работал в госструктурах Подмосковья. С 2015-го по 2018-й являлся заместителем министра экологии и природопользования Московской области. Был избран главой Волоколамска в 2018 году решением районного совета депутатов.

Ранее мэр Стрежевого Томской области Валерий Дениченко запустил референдум о своей отставке. Голосовать горожанам он предложил в личном Telegram-канале. В какой-то момент вариант «пусть увольняется» сильно опережал опцию «дадим шанс, пусть работает», но закрылся опрос с результатами, по которым мэр должен был остаться на посту — за этот вариант отдали голоса 53 процента участников.