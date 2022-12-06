Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 6 декабря 2022Россия

Депутаты думы российского города отменили прямые выборы мэра

Депутаты думы Томска отменили прямые выборы мэра города

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Городская дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам голосования, за внесение поправок в устав Томска проголосовали 25 парламентариев, против — четверо, еще трое воздержались.

«При согласовании практически всех вопросов этой большой поправки оставался нерешенным только один вопрос, каким числом голосов депутаты думы города Томска могут избирать из представленных конкурсной комиссией кандидатур мэра Томска», — рассказал депутат от партии «Яблоко» Василий Еремин.

В октябре глава региона Владимир Мазур поддержал инициативу областной думы, выступив за избрание мэра Томска по результатам конкурсного отбора. Проводить его, как предполагается, будет депутатский корпус. По словам губернатора, такой формат повысит ответственность как избранного мэра, так и депутатов за принятое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Это'О напал на снимавшего его на ЧМ-2022 мужчину
Новак не увидел трагедии в новых нефтяных санкциях против России
Стало известно о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
В Госдуме назвали ЕС «мальчиком для битья» из-за санкций против России
Путин поздравил Жапарова с днем рождения
Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию
Актриса Валерия Ланская рассказала о разводе
Летевший из Сочи российский самолет резко изменил курс и начал кружить в небе
Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.