Депутаты думы российского города отменили прямые выборы мэра

Депутаты думы Томска отменили прямые выборы мэра города

Городская дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам голосования, за внесение поправок в устав Томска проголосовали 25 парламентариев, против — четверо, еще трое воздержались.

«При согласовании практически всех вопросов этой большой поправки оставался нерешенным только один вопрос, каким числом голосов депутаты думы города Томска могут избирать из представленных конкурсной комиссией кандидатур мэра Томска», — рассказал депутат от партии «Яблоко» Василий Еремин.

В октябре глава региона Владимир Мазур поддержал инициативу областной думы, выступив за избрание мэра Томска по результатам конкурсного отбора. Проводить его, как предполагается, будет депутатский корпус. По словам губернатора, такой формат повысит ответственность как избранного мэра, так и депутатов за принятое решение.