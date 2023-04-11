Выборы мэра в российском городе признали несостоявшимися

В Томске выборы мэра признали несостоявшимися из-за самоотвода обоих кандидатов

В Томске не состоялись выборы мэра города из-за самоотвода обоих кандидатов в день голосования. Об этом сообщил спикер гордумы Чингис Акатаев, его цитирует ТАСС.

На пост главы Томска претендовали исполняющий обязанности мэра города Михаил Ратнер и депутат Законодательной думы Максим Лучшев — оба кандидата заявили о снятии своих кандидатур на заседании.

По словам Акатаева, следующие выборы будут назначены на лето или начало осени 2023 года, на их подготовку понадобится два месяца. Спикер гордумы подчеркнул, что ряд моментов в регламенте проведения выборов, вероятнее всего, будет пересмотрен.

Как сообщил депутат Илья Леонтьев, существующий регламент позволяет взявшим самоотвод кандидатам вновь участвовать в выборах. Ратнер уже заявил, что готов принять повторное участие в этой процедуре.

В Томске ранее отменили прямые выборы мэра — городская дума российского города большинством голосов приняла соответствующие поправки в устав города. Теперь главу Томска избирают депутаты томской думы.

В России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ. В январе прямые выборы мэра отменили в Новосибирске — этот город был последним городом миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась такая процедура избрания мэра.