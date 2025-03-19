В российском городе захотели назвать улицу в честь Надежды Бабкиной

В Ахтубинске предложили назвать улицу в честь Надежды Бабкиной

В Ахтубинске Астраханской области захотели назвать улицу в честь народной артистки России Надежды Бабкиной. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к губернатору региона Игорю Бабушкину и главе города Александру Сивакову, передает «Абзац».

Ахтубинск — родной город Бабкиной. Инициатива выдвинута в связи с 75-летием певицы. Председатель движения Сергей Зайцев отметил, что звезда внесла большой вклад в развитие русской культуры. Кроме того, с годами ее популярность только увеличивается.

«Я считаю, это нужно делать (переименовывать улицы — прим. «Ленты.ру»), тем более в местах, где родились люди, которые что-то хорошее и полезное для России сделали», — заявил Зайцев. По его словам, в родных городах таких личностей должна храниться память об их именах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем.