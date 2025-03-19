Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 19 марта 2025Экономика

В российском городе захотели назвать улицу в честь Надежды Бабкиной

В Ахтубинске предложили назвать улицу в честь Надежды Бабкиной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Ахтубинске Астраханской области захотели назвать улицу в честь народной артистки России Надежды Бабкиной. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к губернатору региона Игорю Бабушкину и главе города Александру Сивакову, передает «Абзац».

Ахтубинск — родной город Бабкиной. Инициатива выдвинута в связи с 75-летием певицы. Председатель движения Сергей Зайцев отметил, что звезда внесла большой вклад в развитие русской культуры. Кроме того, с годами ее популярность только увеличивается.

«Я считаю, это нужно делать (переименовывать улицы — прим. «Ленты.ру»), тем более в местах, где родились люди, которые что-то хорошее и полезное для России сделали», — заявил Зайцев. По его словам, в родных городах таких личностей должна храниться память об их именах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    Россиянам назвали напиток долгожителей

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше