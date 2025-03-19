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15:21, 19 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе отчим избил мальчика за отказ курить

В ХМАО отчим избил мальчика за отказ курить
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) отчим избил мальчика за отказ курить. Видеозапись опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в поселке Новоаганск российского региона. На опубликованных кадрах мужчина заставляет курить испуганного ребенка, а после отказа начинает бить его ремнем. Мать мальчика наблюдает за происходящим и не пытается остановить сожителя.

Организована процессуальная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что МВД показало видео избиения россиянином женщины при ее ребенке.

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