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05:29, 19 марта 2025Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников

Оперштаб: В станице Кавказской в Краснодарском крае отразили атаку дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Станица Кавказская в Краснодарском крае подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

По его данным, в результате падения обломков дронов загорелась расположенная неподалеку нефтебаза. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, пожару присвоен 4 ранг сложности. К тушению огня привлечены 105 человек и 45 единиц техники.

«Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена», — говорится в сообщении. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, который возник в результате атаки ВСУ, полностью ликвидировали.

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