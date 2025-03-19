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08:50, 19 марта 2025Россия

В российском регионе рекомендовали соблюдать моральные нормы при перевозке трупов

Минздрав Новосибирской области попросил соблюдать нормы морали при перевозке тел
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство здравоохранения Новосибирской области дало «жесткие рекомендации» по неукоснительному соблюдению морально-этических норм при перевозке трупов. Об этом пишет портал VN.ru.

Такая реакция властей последовала после того, как выяснилось, что в Убинской районной больнице тела перевозят в морг на санках. Проведенная проверка показала, что нарушений в этом нет — в зимнее время года допускается транспортировка трупов на железных носилках с установленными полозьями.

Главный врач лечебного учреждения Ольга Босхомжиева заступилась за сотрудников. Она заявила, что было бы хуже, если бы работники несли труп на носилках по скользской дороге.

В ноябре 2024 года жительница Смоленской области была вынуждена несколько часов возить в машине тело умершей матери. Полицейские усадили мертвую женщину усадили на заднее сиденье, а дочери силовики выдали справку на случай, если их остановят сотрудники ГАИ. «И сказали следующее: "Везите ее в морг, но так как он работает до 15:00, вам нужно заехать в больницу, взять ключ от морга, выгрузить ее, закрыть дверь и ключ отвезти на место"», — пересказала женщина слова силовиков.

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