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16:04, 19 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

В Ингушетии сотрудники полиции задержали пособника террористов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ингушетии сотрудники полиции задержали пособника террористов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления») и 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, в апреле 2023 года подозреваемый добровольно оказывал содействие террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). У себя дома он скрывал лиц, которые находились в розыске за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии и Северной Осетии. Также он предоставлял им продукты и оказывал транспортные услуги.

Мужчина задержан по месту жительства и заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят троих мужчин за помощь террористической организации.

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