В российском регионе осудят троих мужчин за помощь террористической организации

В Ингушетии осудят троих мужчин за помощь террористической организации

В Ингушетии осудят троих мужчин за помощь террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 33, 205.5 («Пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), 33, 208 («Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года мужчины добровольно вступили в международную террористическую организацию и принимали активное участие в ее деятельности. Они оказывали содействие членам незаконных вооруженных формирований, которые действовали на территории Ингушетии, в виде хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств, которые предназначались для совершения диверсионно-террористических актов.

Кроме этого, фигуранты приобретали телефоны и сим-карты, которые затем передавали членам незаконных формирований для их противоправной деятельности. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены необходимые следственные действия и собрана доказательная база.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что генерал оценил операцию ФСБ по предотвращению терактов в Московском регионе.