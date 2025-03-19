В российском регионе задержали пьяного водителя школьного автобуса

В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса с 15 школьниками в салоне

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали 60-летнего водителя школьного автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в деревне Тляумбетово Кугарчинского района. Внутри салона в это время находились 15 детей, обучающихся с пятого по седьмой класс.

Против мужчины возбудили административное дело. Уточняется, что водителем он работает около полугода.

Ранее в селе Байки Караидельского района Башкирии инспекторы ДПС остановили автомобиль с пьяной женщиной за рулем и двумя детьми.