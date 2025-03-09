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17:00, 9 марта 2025Силовые структуры

В российском селе полицейские остановили авто с пьяной матерью за рулем и детьми

Инспекторы ДПС в Башкирии остановили машину с пьяной матерью за рулем и 2 детьми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В селе Байки Караидельского района Башкирии инспекторы ДПС остановили автомобиль с пьяной женщиной за рулем и двумя детьми. У злоумышленницы не было водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, 39-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ-2110, когда ее остановили полицейские. В салоне машины также находились двое детей в возрасте двух и десяти лет.

В отношении матери составили два административных протокола — за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, и за непристегнутый ремень безопасности. Информацию о ней также передали в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь ее к ответственности по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.

В настоящий момент автомобиль находится на штрафстоянке. Детей передали бабушке.

Ранее в Кемеровской области пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

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