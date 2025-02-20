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13:52, 20 февраля 2025Россия

В России пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с сыном на переходе

В Кузбассе пьяный мужчина сбил беременную женщину с сыном на переходе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Кемеровской области пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавшие, предварительно, находятся в тяжелом состоянии. У беременной женщины, которая находится на пятом месяце, есть риск потерять ребенка — у нее диагностировали переломы и тупую травму живота.

В крови водителя легкового автомобиля, сбившего мать с ребенком, нашли 0,6 промилле алкоголя, что примерно равняется двум выпитым бутылкам пива. Предполагаемый виновник ДТП — 41-летний житель Кузбасса, который выпил алкоголь утром и сел за руль в полдень. Он не справился с управлением, из-за чего перевернулся и вылетел на тротуар.

Ранее в Казани автомобилист сбил двух школьниц на пешеходном переходе и попал на видео. На кадрах видно, как несовершеннолетние отлетают от удара на несколько метров, им пытаются помочь прохожие.

ЖЗЛ
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