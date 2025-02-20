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12:12, 20 февраля 2025Россия

Россиянин сбил двух школьниц на пешеходном переходе и попал на видео

В Казани автомобилист сбил двух школьниц на пешеходном переходе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Казани автомобилист сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как в российском городе машина сбивает девочек. Несовершеннолетние отлетают от удара на несколько метров, им пытаются помочь прохожие.

В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло в Кировском районе. Ученицы в возрасте 8 и 15 лет шли с занятий домой, когда их сбил автомобиль. Девочек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Уфе легковушка вылетела на тротуар и сбила школьника. Тогда ребенка с травмами госпитализировали. Пострадал и 50-летний водитель. Ему также начали оказывать помощь в медицинском учреждении.

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