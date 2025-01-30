В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

В Уфе легковушка вылетела на тротуар и сбила школьника, попав на видео

В Уфе вылетевшая с проезжей части легковушка сбила школьника и попала на видео. Кадры с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах школьник выходит из автобуса на тротуар. Через секунду его сбивает несущийся на большой скорости автомобиль. Удар был такой силы, что ребенок отлетел на несколько метров — за пределы обзора камеры. Машину остановил автопавильон, от столкновения с которым ее развернуло.

В больницу увезли и пострадавшего мальчика, и 50-летнего водителя.

Ранее в Калининграде микроавтобус врезался в остановку с людьми. Травмы получили два человека, водителя спасти не удалось. Что стало причиной ДТП, не уточнялось.