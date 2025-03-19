В российской школе на детей рухнул потолок во время обеда

В школе в Нижнем Новгороде на детей во время обеда рухнул потолок

В школе в Нижнем Новгороде на детей начал падать потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент в школе № 800 в Верхних Печерах произошел в столовой во время обеда. «Не все учащиеся успели поесть, некоторые остались голодными», — рассказал осведомленный источник.

На сделанном в образовательном учреждении снимке можно увидеть, что одна из секций подвесного потолка осела, в результате чего несколько потолочных планок упало на пол. По словам представителя школы, пострадавших среди учеников и педагогов нет.

Ранее в марте стало известно, что в самарском общежитии на проспекте Кирова из-за протечек обвалился потолок. По информации местной администрации, образовавшаяся в потолке дыра в ширину достигала 1,2 метра.