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18:26, 19 марта 2025Экономика

В российской школе на детей рухнул потолок во время обеда

В школе в Нижнем Новгороде на детей во время обеда рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В школе в Нижнем Новгороде на детей начал падать потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент в школе № 800 в Верхних Печерах произошел в столовой во время обеда. «Не все учащиеся успели поесть, некоторые остались голодными», — рассказал осведомленный источник.

На сделанном в образовательном учреждении снимке можно увидеть, что одна из секций подвесного потолка осела, в результате чего несколько потолочных планок упало на пол. По словам представителя школы, пострадавших среди учеников и педагогов нет.

Ранее в марте стало известно, что в самарском общежитии на проспекте Кирова из-за протечек обвалился потолок. По информации местной администрации, образовавшаяся в потолке дыра в ширину достигала 1,2 метра.

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