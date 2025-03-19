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14:02, 19 марта 2025Силовые структуры

В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Турции

В Шереметьево таможенники задержали 50 килограммов наркотиков из Стамбула
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФТС России

В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, сотрудники заметили в товарной партии, прибывшей авиарейсом из Стамбула, 50 килограммов наркотиков. Они были замаскированы под растительные экстракты. Кроме того, инспекторы изъяли пять ведер с белым порошком. Товар был отправлен в адрес компании по производству пищевых добавок, как экстракт каннабидиола без запрещенных веществ в составе. Однако экспертиза показала содержание наркотиков.

Организаторам производства и сбыта наркотических БАДов оказался 47-летний россиянин. Он распространял продукцию на маркетплейсах по всей России. Мужчина заявил, что был уверен в легальности своего товара. Однако против него возбудили дело по части 1 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал контрабанды оружия в Россию из Таиланда.

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