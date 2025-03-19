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12:26, 19 марта 2025Россия

В Совфеде предрекли реакцию Украины на требование России остановить мобилизацию

Сенатор Карасин: Украина выступит против требований РФ остановить мобилизацию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Украина выступит против требований России остановить мобилизацию. Такую реакцию Киева предрек российский сенатор, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, его слова приводит РИА Новости.

Политик предположил, что соответствующие условия российской стороны Украина и Евросоюз встретят «в штыки».

«Посмотрим, как они будут отвечать. Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны», — заявил сенатор Карасин.

Как сообщалось ранее, Путин в контексте идеи 30-дневного перемирия обозначил вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта, а также указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы.

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