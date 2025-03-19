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04:08, 19 марта 2025Интернет и СМИ

В США обвинили Украину в начале конфликта с Россией

Hill: Киев и Байден несут ответственность за начало конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина несет ответственность за начало и продолжение конфликта с Россией. Такое мнение высказала американская газета The Hill.

«Именно украинские правые начали насилие в 2014 году, когда открыли огонь по украинским полицейским на Майдане», — пишет издание.

В статье также отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал выполнить договоренности и положить конец конфликту, но вместо этого увеличил экспорт оружия из стран НАТО и нарушил Минские соглашения.

Кроме того, как утверждается в материале, бывший американский президент Джо Байден также «внес решающий вклад в эскалацию конфликта». «Перед началом конфликта Украина полностью зависела от военной помощи США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнение соглашений, Байден должен был надавить на Зеленского, чтобы он сделал это», — считает газета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его причин. Глава государства также выразил уверенность, что урегулирование ситуации должно привести не к кратковременной передышке, а к долгосрочному миру.

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