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07:28, 19 марта 2025Мир

В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине

Аналитик Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MIGUEL MEDINA / Pool / Reuters

Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом предупредил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.

Он допустил, что французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении России. «План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — сказал эксперт.

Он отметил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство американского президента Дональда Трампа в том случае, если военнослужащие НАТО попадут под огонь. По его словам, это приведет к срыву мирного процесса.

15 марта Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину. Он отметил, что если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

Вот это да!
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