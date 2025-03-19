РИА Новости: В Судже из-за удара ВСУ по машине сгорела семья с ребенком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю, в котором находились мирные жители, в результате чего сгорела семья с ребенком. Об этом РИА Новости рассказала жительница Суджи Светлана.

«На нашей улице гражданские машины, которые выезжали в сторону Курска, били украинские дроны. На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — сообщила она.

Она также отметила, что в последние дни перед освобождением города в Судже раздавались громкие удары. «Восьмого марта был прилет ракеты. Метрах в 70 от нашего дома упала ракета. Мы как раз были на улице всей семьей. Как мы не погибли — я не знаю», — добавила она.

Ранее сообщалось, что оккупацию ВСУ в Суджанском районе пережила 101-летняя россиянка. Осматривавшие ее медики, предварительно, диагностировали у нее перелом ребра. Несколько месяцев она находилась без медицинской помощи, сейчас ее поместили в больницу.