Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 19 марта 2025Россия

В Судже рассказали о сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком

РИА Новости: В Судже из-за удара ВСУ по машине сгорела семья с ребенком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Deniz Demirci / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю, в котором находились мирные жители, в результате чего сгорела семья с ребенком. Об этом РИА Новости рассказала жительница Суджи Светлана.

«На нашей улице гражданские машины, которые выезжали в сторону Курска, били украинские дроны. На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — сообщила она.

Она также отметила, что в последние дни перед освобождением города в Судже раздавались громкие удары. «Восьмого марта был прилет ракеты. Метрах в 70 от нашего дома упала ракета. Мы как раз были на улице всей семьей. Как мы не погибли — я не знаю», — добавила она.

Ранее сообщалось, что оккупацию ВСУ в Суджанском районе пережила 101-летняя россиянка. Осматривавшие ее медики, предварительно, диагностировали у нее перелом ребра. Несколько месяцев она находилась без медицинской помощи, сейчас ее поместили в больницу.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

    В Судже рассказали о сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком

    Порошенко напомнил об обещании Зеленского

    Мошенники начали переводить россиянам деньги

    Новый начальник генштаба Украины объявлен в розыск в России

    Муж с женой вырезали нерожденного ребенка из живота 16-летней знакомой

    В Британии назвали две способные закончить украинский конфликт страны

    ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе

    Трамп объяснил отсутствие американских солдат на Украине

    Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше