В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах трех российских городов — Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска — сняли ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что в воздушная гавань Нижнего Новгорода (Стригино) возобновила работу в штатном режиме в 06:05, Казани — в 06:30, а Нижнекамска (Бегишево) — в 07:30 по московскому времени.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы отправили два самолета: один летел в Нижний Новгород, а второй — в Казань.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода 19 марта. Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.