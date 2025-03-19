В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула Имамоглу

В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жители города стучат кастрюлями и сковородками. Некоторые горожане в знак протеста включают и выключают свет в квартирах.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019-го года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил его победу. Тогда жители города неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу не выиграл снова и его победу был вынужден признать Эрдоган.

19 марта Имамоглу задержали и доставили в суд в сопровождении полиции. По данным канала CNN Turk, мэр был задержан по подозрению в коррупции. В Стамбуле разрастаются протесты, которые инициировали служащие муниципалитета Шишли у здания ведомства, однако протестующих становилось все больше, после чего демонстрация переместилась на улицу Ватан.