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23:15, 19 марта 2025Мир

В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула

В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула Имамоглу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Турции начался кастрюльный бунт после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жители города стучат кастрюлями и сковородками. Некоторые горожане в знак протеста включают и выключают свет в квартирах.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019-го года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил его победу. Тогда жители города неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу не выиграл снова и его победу был вынужден признать Эрдоган.

19 марта Имамоглу задержали и доставили в суд в сопровождении полиции. По данным канала CNN Turk, мэр был задержан по подозрению в коррупции. В Стамбуле разрастаются протесты, которые инициировали служащие муниципалитета Шишли у здания ведомства, однако протестующих становилось все больше, после чего демонстрация переместилась на улицу Ватан.

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