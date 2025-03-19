В ВСУ пожаловались на увеличение активности российской авиации

Офицер ВСУ Алекс: ВС России используют КАБ как дальнобойную артиллерию

Вооруженные силы (ВС) России используют корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) как дальнобойную артиллерию. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«В целом по всему фронту в последнее время увеличивается активность вражеской тактической авиации», — подчеркнул украинский военный.

Алекс пожаловался на увеличение в последние дни активности российской авиации на покровском (красноармейском) направлении. По его словам, ВС России используют КАБ для ударов по позициям ВСУ вместо артиллерии.

Ранее замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС России с позывным Богдан рассказал о тактике против ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, ВСУ не успели полностью подготовиться к обороне города.