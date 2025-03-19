Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 19 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на увеличение активности российской авиации

Офицер ВСУ Алекс: ВС России используют КАБ как дальнобойную артиллерию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России используют корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) как дальнобойную артиллерию. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«В целом по всему фронту в последнее время увеличивается активность вражеской тактической авиации», — подчеркнул украинский военный.

Алекс пожаловался на увеличение в последние дни активности российской авиации на покровском (красноармейском) направлении. По его словам, ВС России используют КАБ для ударов по позициям ВСУ вместо артиллерии.

Ранее замкомандира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС России с позывным Богдан рассказал о тактике против ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, ВСУ не успели полностью подготовиться к обороне города.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

    Похищенную ради выкупа российскую школьницу нашли на съемной квартире

    На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

    Россиянам указали на повод для восторга после разговора Путина с Трампом

    Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

    Появились подробности про похищенную в Ачинске школьницу

    Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

    Турецкая лира резко упала на фоне задержания мэра Стамбула

    Приложения с рекламой заразили десятки миллионов смартфонов

    Россиянин попытался продать за границу военную радиостанцию и получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше