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06:19, 19 марта 2025Мир

В Японии раскрыли отношение Трампа к Украине

Бывший аналитик МИД Японии Сато: Трамп не считает Украину важным игроком
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Niall Carson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не считает Украину важным игроком в мирном процессе. Отношение главы Белого дома к Киеву раскрыл бывший аналитик МИД Японии Масару Сато в газете «Асахи».

Он отметил, что Трамп предложил приостановить удары по объектам энергетики и инфраструктуры на 30 дней, тем самым отвергнув обсуждавшуюся с Киевом идею о полном прекращении огня на тот же срок. При этом США, по словам эксперта, не получали согласия от властей Украины на то, чтобы отклонить это предложение.

«Это потому, что Трамп не считает Украину игроком на пути к мирному урегулированию. У [Владимира] Зеленского нет другого выбора, кроме как подчиниться Трампу», — сказал Сато, подчеркнув, что соглашение лидеров РФ и США является «чрезвычайно невыгодным» для Киева.

Ранее Трамп объяснил отсутствие американских солдат на Украине. «Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к Третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно», — сказал он.

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