Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

Власти Череповца показали снимок кандидата в мэры города с квадратом вместо лица

Власти Череповца показали снимок кандидата в мэры города с размытым квадратом вместо лица. Фотография опубликована на странице администрации города во «ВКонтакте».

Чиновники сообщили, что комиссии были предложены к рассмотрению шесть кандидатов на пост главы города, один из которых является действующим военнослужащим — так власти объяснили, почему скрыли лицо секретного кандидата. В то же время на сайте властей замазанными оказалось не только лицо кандидата, но и медали, которые тот надел на пиджак для встречи с членами конкурсной комиссии.

Скриншот сайта cherinfo.ru

При этом на странице администрации указаны фамилии и имена всех кандидатов.

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